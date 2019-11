Maltempo piega la città di Licata, sindaco Galanti: “Chiedo l’intervento del governo”

Connect on Linked in

Sembra che non vi sia pace per la città di Licata in questi giorni. Le ondate di maltempo che hanno investito l’isola avrebbero scatenato gran parte della propria furia sulla città marinara in provincia di Agrigento creando ingenti e numerosi disagi per la popolazione.

Data l’estrema situazione in cui vera la città, lo stesso Sindaco Pino Galanti avrebbe dunque chiesto l’intervento del governo nazionale e regionale col fine di porre un rimedio agli innumerevoli danni provocati dai nubifragi.

“A Licata si ripete – dichiara il primo cittadino licatese – quanto accaduto lo stesso giorno di tre anni fa, il 19 novembre, seppur con conseguenze apparentemente meno gravi, nonostante la protezione civile regionale avesse diramato allerta soltanto gialla e tutte le pompe idrovore siano entrate in azione automaticamente, come accade ogni volta che l’acqua piovana supera un certo livello.

E’ al lavoro un’unità di crisi che vede collaborare insieme Comune, protezione civile, forze dell’ordine, volontari e la società che gestisce l’acquedotto che sta mettendo in atto un piano di sicurezza per ridurre i rischi alla circolazione e per evacuare gli edifici, ma questo a Licata non può bastare” – termina il sindaco Galanti.

Di Pietro Geremia