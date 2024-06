Agricoltori, allevatori e pescatori siciliani, uniti in comitati spontanei, hanno annunciato una manifestazione a Palermo per oggi, 20 marzo 2024, dalle 10:00.

Il corteo partirà da Piazza Marina e concluderà il suo percorso in Piazza Indipendenza.

Cruciano Mesi, rappresentante dei comitati delle basse Madonie e della Valle del Torto, ha sottolineato la crisi economica del settore, elogiando gli sforzi del governo regionale, ma evidenziando la necessità di ulteriori azioni.

Tra le richieste, figurano la creazione di un fondo di garanzia per le aziende agricole in ritardo nei pagamenti, controlli più severi sui prodotti importati e misure specifiche per il settore della pesca, come il credito d’imposta sul gasolio e il riconoscimento del mestiere di pescatore come lavoro usurante.

Mesi ha precisato che la manifestazione non ha finalità politiche, ma mira a sollecitare miglioramenti per l’agricoltura e la pesca, opponendosi a soluzioni come il grano contaminato, la farina di grilli, la carne sintetica e la trasformazione della Sicilia in un’area di pannelli fotovoltaici, a favore della tradizione, della qualità e della protezione del paesaggio.