Le giornate si allungano, le temperature si fanno più miti e sale la voglia di lasciare alle spalle il brutto ricordo di giornate trascorse in casa, preoccupati da una emergenza sanitaria che ci ha tenuti segregati per 2 anni, impedendoci la gioia di una vacanza. Il mare è la meta ideale per ritrovare il piacere di un viaggio in famiglia e i villaggi turistici in Sicilia di iGV hanno tutti i confort per garantire un soggiorno che rimarrà impresso nei ricordi per lungo tempo.

Sicilia, la meta ideale per gli amanti della vacanza al mare

Il territorio della Trinacria è denso di storia e di luoghi magici tutti da scoprire, per questo è una location amata dai turisti di tutto il mondo. Una delle bellezze che questa terra promette è senza dubbio quella offerta dalla natura e in particolare dal suo mare: le sue spiagge cobalto contraddistinte da un’acqua limpida e cristallina sono baciate da lunghe spiagge di sabbia, spesso sovrastate da una natura lussureggiante. Profumi e colori rimarranno impressi in modo indelebile nei vostri ricordi, scolpiti nel cuore, riecheggeranno nella memoria i sorrisi dei vostri figli e il sapore salmastro di giornate al mare trascorse all’insegna della serenità.

iGV Club Baia Samuele

Si affaccia sul mare della Costa Iblea, sinonimo di acqua cristallina e spiaggia dorata e finissima. Una delle location caratterizzate da una spiaggia tra le più belle d’Italia, questo villaggio turistico è locato al centro di una baia che trova i suoi limiti dall’antica fornace Montalbano e da Punta Sampieri. Le attività proposte dalla struttura sono innumerevoli: dalla ginnastica acquatica al tiro con l’arco, dagli spettacoli di cabaret alla scherma. Definire l’iGV Club Baia Samuele un semplice villaggio turistico è riduttivo, le camere sono raffinate e i servizi offerti sono da ritenersi paritari a quelli di un resort di lusso. E’ possibile trovare maggiori informazioni entrando nel sito hotelbaiasamuele.it .

iGV Club Marispica

Anche l’iGV Club Marispica propone un servizio di alto livello, la location perfetta per il turista esigente. La struttura è situata a pochi chilometri da Pozzallo e da Ispica, è caratterizzata da lunghe spiagge dorate e dal mare limpido tipico della Sicilia. L’iGV Club Marispica è un vero e proprio angolo di paradiso, un luogo in cui il mare incontra la vegetazione tipica del mediterraneo, il tutto coniugato dai colori sgargianti dei suoi giardini accuditi con una cura maniacale. Il luogo ideale per il relax degli adulti e al tempo stesso una valvola di sfogo per i bambini, infatti animatori professionisti saranno capaci di coinvolgere sia i ragazzi che i più piccoli in tante attività sportive o ricreative. E’ possibile trovare maggiori informazioni entrando nel sito hotelmarispica.it .

Prenota subito e risparmia

Con l’offerta Blue Summer 2022 parte felice chi prima prenota! E’ questo lo slogan che spesso ci verrà proposto nei mesi di Marzo e Aprile guardando i programmi di Sky e che ci ricorderà che prenotando entro il 30/04/2022 sarà possibile soggiornare nei resort iGV con sconti fino al 30%, una occasione imperdibile per chi ama le destinazioni di Mare di cui i Grandi Viaggi è leader con i villaggi in Sicilia e Sardegna.