Sicilia, marijuana in un cunicolo: carabinieri scoprono piantagione

I Carabinieri della Stazione San Filippo Neri hanno scoperto una piantagione di marijuana, all’interno di un cunicolo sotto uno dei tanti padiglioni del quartiere “Zen 2” .

I militari, in via Agesia da Siracusa, hanno rinvenuto una serra per la coltivazione “indoor” di marjuana con 125 piante alte circa mezzo metro.

La piantagione era attrezzata con materiale fertilizzante, lampade alogene e impianti di condizionamento il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato dai tecnici ENEL intervenuti sul posto.

La sostanza stupefacente e il materiale utilizzato per realizzare la serra sono stati sottoposti a sequestro; sul sito è stata anche effettuata la campionatura per le successive analisi quantitative e qualitative a cura del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Reparto Operativo di Palermo. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili che hanno realizzato e curato la piantagione