Marsala, alunne scuola regalano assorbenti alle compagne meno abbienti

Assorbenti regalati alle compagne di famiglie economicamente meno abbienti o anche a chi ne ha soltanto immediato bisogno e ne è sprovvista.

L’iniziativa è stata di cinque alunne della 3A della Scuola media Mazzini di Marsala, che hanno messo una scatola rossa nel bagno delle ragazze dove chi vuole può lasciare gli assorbenti per le compagne che ne hanno bisogno.

«E’ un bel segnale di condivisione e di solidarietà tra piccole donne», commenta la consigliera comunale di Marsala Linda Licari, che ha divulgato la notizia sul suo profilo facebook. Accanto alla scatola rossa, le ragazzine hanno fissato un cartello sul quale è scritto: «Il ciclo non è un lusso. Ma in Italia gli assorbenti non sono considerati un bene primario e sono tassati al 22%».

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/trapani/306811/marsala-regalano-assorbenti-alle-compagne-meno-abbienti.html)