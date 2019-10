Marsala, auto taglia la strada e causa incidente: deceduto uomo, grave la famiglia

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nei giorni scorsi a Marsala.

Nel pomeriggio di ieri pare infatti che una persona ancora non

ben identificata a bordo di una Mercedes abbia tagliato la strada ad una Lancia

Y dentro cui viaggiava un’intera famiglia residente nel posto composta da padre,

madre e figlie di 1 e 3 anni.

In seguito all’impatto, sul posto si sarebbero immediatamente

precipitati i soccorritori del 118 i quali avendo notato le gravissime

condizioni del malcapitati li avrebbero trasportati in codice rosso presso il

pronto soccorso del locale nosocomio.

Non appena giunti in ospedale però il padre, di 42 anni, sarebbe purtroppo

deceduto a causa delle gravissime ferite riportate mentre le due bambine

sarebbero state trasferite a Palermo per via di un’emorragia celebrale.

Più lievi le condizioni della madre che avrebbe comunque riportato fratture

multiple.

Sul posto anche gli uomini dell’arma dei carabinieri e i vigili urbani che

hanno avviato gli accertamenti di rito atti a identificare le dinamiche esatte

dell’accaduto.