Marsala, brucia una casa di riposo: indagini in corso

A prendere fuoco il secondo piano di una casa di riposo, per fortuna in quel momento privo di persone.

Le fiamme si sono sviluppate nella casa di riposo Giovanni XXIII situata in via Alcide De Gasperi dove, allertati, sono arrivate le squadre dei pompieri con 7 automezzi e 20 uomini, che prima hanno messo in sicurezza gli anziani impossibilitati a muoversi ancora rimasti dentro, per poi spegnere il rogo intorno alle 23.

Sul luogo anche 2 auto ambulanze. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine.

D Salvatore Gioacchino Cacciato