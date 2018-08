Marsala Calcio, i convocati da mister Chianetta per Sancataldese – Marsala

Connect on Linked in

La troupe azzurra, impegnata oggi, domenica 26 agosto, al “Valentino Mazzola” di San Cataldo (Cl) contro la Sancataldese per il Turno Preliminare di Coppa Italia di Serie D 2018/2019.

Il turno è in gara unica, non sono previsti i supllementari: per andare a giocare domenica 2 settembre 2018 al “Tupparello” di Acireale (Ct) contro l’Acireale nel Primo Turno, gli azzurri dovranno vincere al 90′, o in alternativa pareggiare e vincere ai tiri di rigore.

Sono ben 25 i convocati da mister Chianetta che oggi prenderanno il via per l’abbordabile trasferta, ricordando che a partire da questa stagione i cambi previsti sono al massimo cinque, e che in panchina possono andare fino a nove calciatori. Ecco la lista:

Portieri:

Jaber Keba, Serenari (’98), Giappone (’01);

Difensori:

Giardina, Maraucci, Fragapane, Parisi, Galfano (’99), Giuffrida (’99), Benivegna (’00), D’Aguanno (’00), Blandino (’98);

Centrocampisti:

Corsino, Candiano, Lo Nigro, Sekkoum, Prezzabile (’98), Ciancimino (’99);

Attaccanti:

Giannusa, Manfrè, Balistreri, Tripoli, Velardi (’00), Di Maggio (’99), Barraco.

Indisponibile: Di Girolamo (att. ’00)