Marsala, calcio: presentazione dello staff tecnico e societario

“Unione di anime, di cuori e di intenti. Un’unica famiglia”. Con questa frase il Presidente avv. Giuseppe Milazzo ha suggellato il proprio discorso che ovviamente ha aperto la splendida serata di venerdì 24 agosto 2018 all’ “Ente Mostra di Pittura Contemporanea-Convento del Carmine”, momento e luogo che hanno descritto la presentazione dell’intero Staff Societario e Tecnico, nonché della Rosa della Prima Squadra del Marsala Calcio per la stagione calcistica 2018/2019, ormai praticamente iniziata.

Dopo gli onori di casa fatti dal Presidente lilibetano, in un discorso passionale e toccante, quanto ironico e leggero, è stata la volta dell’Assessore allo Sport prof. Andrea Baiata rinnovare la proficua collaborazione fra pubblico (Comune di Marsala) e privato (SSD Marsala Calcio a R.L.) che ha portato alla promozione in “quarta serie” nella stagione 2017/2018. Al banco dei notabili, presenti anche il Vice-Presidente dott. Antonino Lo Presti, il Dirigente Responsabile dei Rapporti con gli Uffici Pubblici dott. Vincenzo Russo, il Direttore Generale rag. Girolamo Li Causi, il Responsabile del Settore Tecnico e Organizzativo dott. Umberto Calaiò e l’ultimo arrivato in Società, l’imprenditore Sig. Domenico Cottone, investito di cravatta azzurra dal Presidente, e nominato Club Advisor, “primo consigliere” del Presidente, o per dirla con le parole di Milazzo “Il Presidente… del presidente”.

Dopo la rituale presentazione del resto della dirigenza e dei Soci, dello staff e della Prima Squadra, un ottimo rinfresco offerto da “Bar Vito” ha fatto brindare Milazzo, Cottone e la Marsala calcistica tutta (folta e nutrita la risposta di pubblico provenuta dalla tifoseria) con lo spumante di rito. Si allegano, inoltre, #4 fotografie ritraenti la manifestazione