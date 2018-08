Marsala calcio, rinviato il collaudo dello stadio: sfuma l’amichevole con il Lecce

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica che, il collaudo necessario alla dichiarazione di agibilità dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” ad opera del tecnico della Federazione Italia Giuoco Calcio geom. Giuseppe Bonsangue, da tempo fissato per sabato 1° settembre 2018, è stato rinviato a venerdì 7 settembre 2018 alle ore 10:30 per motivazioni che sfuggono alla volontà della Nostra Società.

Si vuole altresì comunicare che, stante la nuova realtà dei fatti, va in fumo la già concordata (era prossima all’ufficializzazione) amichevole di lusso con il Lecce Calcio (Serie B) in programma per giovedì 6 settembre 2018, con relativi (ed ennesimi) danni di immagine e di natura economica.

Infine, la Società ricorda che fino al suddetto collaudo l’impianto pubblico marsalese è da considerarsi inagibile a qualsiasi manifestazione sportiva, in quanto non comprovate nemmeno le più basilari norme di sicurezza per la salute degli atleti e degli astanti.