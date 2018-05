Marsala, compleanno hot: mamma e papà regalano spogliarellista a 18enne

Print This Post

Un regalo particolare che sicuramente sarà stato gradito è stato fatto dalla mamma e papà di un neo 18enne alla sua festa di compleanno.

A quanto pare infatti, a Marsala, in provincia di Trapani, i genitori di V.R. durante i festeggiamenti della maggiore età del figlio, oltre alla musica, alla decina di invitati con tanto di cena in grande stile e fuochi d’artificio, avrebbero ingaggiato due spogliarelliste, una rossa l’altra bionda, come regalo al giovane.

Durante l’esibizione delle due procaci donne, i genitori hanno così visto le prodezze del figlio e dei suoi amici ingalluzziti dai balli sensuali.

Momenti felici che sono ovviamente stati immortalati con innumerevoli foto dagli smartphone e che hanno fatto i giro del web diventando così virali in una manciata di secondi.

Fonte foto: tp24.it

Di Pietro Geremia