Ventuno piante di canapa indiana alte più di 4 metri sono state sequestrate dai carabinieri di Marsala (Trapani) insieme con un panetto di circa 50 grammi di hashish, altre 27 dosi termosaldate della stessa droga e 23 grammi di marijuana nell’abitazione di un uomo di 57 anni, che è stato arrestato per il reato di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

I carabinieri hanno sequestrato anche bilancini di precisione e materiale per la coltivazione. L’arrestato deve rispondere anche di furto perché furto perché il contatore era manomesso. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la giornata odierna.