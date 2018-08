Marsala, effettuata questa mattina l’ispezione allo stadio municipale (Foto)

Connect on Linked in

La S.S.D. Marsala Calcio a R.L comunica che, contrariamente a quanto comunicato col C.S. N° 55 – “Il collaudo dello Stadio Municipale rinviato al 7 settembre”, in data odierna alle ore 10:45 per la durata di circa due ore, si è svolta l’ispezione attuata dal geom. Giuseppe Bonsangue, inviato dall’Ufficio Tecnico della LND, per la nota omologazione dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” per la disputa delle partite casalinghe dell’ormai imminente Stagione Sportiva di Serie D.

Ha presenziato, in quanto “padrone di casa”, l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco dott. Alberto Di Girolamo, dell’Assessore allo Sport prof. Andrea Baiata e del Vicario dell’Ufficio Tecnico ing. Giuseppe Giacalone, oltre alla Nostra Società con buona parte dello staff dirigenziale.

Grazie al monitoraggio continuo del Nostro sodalizio ed all’attenzione dell’Amministrazione Comunale, nonostante passate divergenze, con un atto di responsabilità da parte di tutte le componenti, si è giunta a una convergenza di intenti per il bene del Calcio marsalese e della Comunità tutta.