Marsala, ex barbiere si toglie la vita e lascia lettera di addio

Una tragedia di fine anno è accaduta a Marsala, in provincia di Trapani. G. R., ex barbiere di 67 anni, nella giornata di ieri si è tolto la vita all’interno della propria abitazione sita in via San Michele.

L’uomo, divorziato e padre di tre figli, si sarebbe impiccato per cause collegabili ad una una forte depressione che lo aveva colpito negli ultimi mesi.

Dalle prime indiscrezioni, pare che l’uomo avesse pianificato l’insano gesto nei minimi dettagli ed in maniera fredda e lucida, a conferma dei sospetti una lettera d’addio e un avviso telefonico ad un familiare che ha immediatamente avvisato i soccorsi, i quali però una volta giunti nell’appartamento purtroppo non hanno potuto fare più nulla.

Constatato il decesso, i sanitari del 118 si sono messi da parte per consentire ai carabinieri, al medico legale e al magistrato di turno di sbrigare le formalità di rito, prima di restituire la salma ai familiari per la sepoltura.