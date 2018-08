Marsala, incidente mortale in C.da Fontanelle: perde la vita una ragazza di 22 anni

Print This Post

Un tragico venerdì 17 per una giovane 22enne di Marsala, V.A. , queste le sue iniziali, che ha perso la vita a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto, poche ore fa, in contrada Fontanelle.

La ragazza viaggiava a bordo di un’utilitaria che si è scontrata con un’altra autovettura ribaltandosi a seguito dell’impatto. Il tragico scontro sarebbe avvenuto nelle vicinanze di Villa Damiani.

Sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso del 118 ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare, è deceduta a seguito delle ferite riportate nel sinistro.

Il traffico nella zona è stato inibito per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi di rito in attesa dell’arrivo del magistrato di turno.

Foto d’archivio