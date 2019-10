Connect on Linked in

Una telefonata giunta al comando dei carabinieri avvisa della presenza di un uomo, in strada, che lancia bottiglie.

I carabinieri di Marsala giungono in via Fazio e identificano Rami Alarbi, 30enne libanese, disoccupato, senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. Stava lanciando bottiglie in vetro contro le autovetture in transito.

Alla vista dei carabinieri, il cittadino extracomunitario è fuggito, ha scavalcato un muro di recinzione ma è scivolato riportando lievi escoriazioni poi medicate da personale del 118 senza riportare giorni di prognosi.

Una volta raggiunto, Alarbi ha cercato di opporre resistenza, è stato condotto presso gli uffici del Comando Compagnia di Marsala dove, concluse le formalità di rito, è stato arrestato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di esibizione di documento di identificazione e del permesso di soggiorno e poi, dopo il direttissimo, per lui divieto di dimora nel comune di Marsala.

Fonte: gds.it

( https://trapani.gds.it/articoli/cronaca/2019/10/13/marsala-lancia-bottiglie-di-vetro-contro-le-auto-fermato-30enne-86c9ca4c-03e4-4a79-a52b-fe27ef3276c5/ )