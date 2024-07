La polizia di Marsala ha eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di un uomo accusato di violenza contro una donna incinta.

La misura prevede il divieto di avvicinamento alla vittima, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di 300 metri e l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’Intervento della Polizia

L’ordinanza è stata emessa in seguito alla denuncia della stessa vittima. La donna, nonostante fosse incinta, è stata aggredita dall’uomo dopo aver rifiutato di perdonarlo per motivi legati alla loro relazione sentimentale.

La vittima ha riferito che l’uomo l’ha colpita con pugni e schiaffi, spingendo brutalmente i gomiti sulla sua pancia, ignorando completamente il suo stato di gravidanza.

Precedenti Denunce e Misure di Sicurezza

Questa non era la prima volta che la donna denunciava l’uomo per episodi di violenza simili. Le ripetute aggressioni hanno spinto le autorità a prendere provvedimenti più stringenti per garantire la sicurezza della vittima.

Oltre al divieto di avvicinamento e alla distanza minima, l’uomo è stato obbligato a indossare un braccialetto elettronico per permettere un monitoraggio continuo dei suoi movimenti.

Importanza della Protezione delle Vittime

Questo caso sottolinea l’importanza delle misure di protezione per le vittime di violenza domestica.

L’intervento tempestivo della polizia e l’adozione di strumenti come il braccialetto elettronico rappresentano passi cruciali per prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza delle persone a rischio.

Conclusioni

L’ordinanza emessa dalla polizia di Marsala è un esempio significativo di come le forze dell’ordine possono intervenire efficacemente per proteggere le vittime di violenza.

La combinazione di divieti di avvicinamento e tecnologie di monitoraggio come il braccialetto elettronico offre un livello di sicurezza aggiuntivo per le persone vulnerabili.

È fondamentale che le vittime di violenza sappiano che possono contare sul supporto delle autorità per proteggere la loro incolumità e quella dei loro cari.