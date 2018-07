Marsala, orrore in acqua: giovane pratica kitesurf e muore annegato

Connect on Linked in

Una tragica giornata quella di ieri per le coste siciliane. Un giovane laziale di 31 anni infatti, è annegato mentre praticava kitesurf, uno sport velico consistente nel farsi trainare da un aquilone che usa il vento come propulsore e che viene manovrato attraverso una “barra di controllo” collegata al kite da sottili cavi. Nel dettaglio, tutto sarebbe avvenuto nel pomeriggio quando, a causa di un improvviso malore proprio mentre stava veleggiando, il 31enne sarebbe finito in mare, annegando, nello Stagnone di Marsala. Il corpo del giovane, ormai senza vita, è stato poi recuperato dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo di Marsala, i quali, insieme al personale del 118, non hanno potuto fare altro che accertarne la morte.

Di Pietro Geremia