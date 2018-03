Marsala, poliziotto accusato di rubare e rivendere passaporti

Connect on Linked in

Il Gip di Trapani, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di arresto a carico di un poliziotto del commissariato di Marsala e di un marocchino.

I due infatti sono accusati di aver creato un giro di passaporti e di permessi di soggiorno in bianco, rubati e rivenduti sul mercato clandestino.

Nell’ambito dell’inchiesta inoltre, è stata indagata pure una donna di Marsala per associazione a delinquere, peculato, corruzione, furto e ricettazione. nel dettaglio, la Squadra mobile di Trapani e dallo Sco hanno arrestato il loro collega A. P., di 57 anni, dopo aver scoperto che c’era proprio la sua mano di poliziotto infedele dietro al furto di numerosi permessi di soggiorno e di passaporti in bianco, avvenuto un anno fa a Trapani.

Il modus operandi del poliziotto accuso era il seguente: l’agente dava i documenti in bianco al marocchino di 32 anni, che con la complicità della donna li piazzava all’estero. Una volta piazzati, i documenti venivano in seguito contraffatti e venduti a extracomunitari per fare ingresso in Europa.

Di Pietro Geremia