Marsala, pub vietati agli africani: il Sindaco invia un video alla Polizia per accertamenti

Connect on Linked in

In un video girato con uno smartphone e pubblicato su Fb un ragazzo africano denuncia che i buttafuori in servizio nell’Antico mercato di Marsala (Tp) ieri sera avrebbero impedito a giovani di entrare nell’area, uno dei principali luoghi della “movida” giovanile, solo per il colore della loro pelle. Alle proteste dei ragazzi, uno degli addetti alla sicurezza avrebbe risposto:

“Io non sono razzista, io ho pure amici…”, aggiungendo che i giovani africani non possono entrare “perché me lo dicono, non perché lo voglio… stasera mi hanno detto questo”.

Il giovane africano che ha pubblicato il filmato dice: “Non fanno entrare gli stranieri, è una vergogna, facciamo il video per provare”. Il sindaco, Alberto Di Girolamo: “Amarezza e condanna”. Video inviato a polizia municipale per accertamenti.

Fonte:Ansa.it