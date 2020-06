Marsala, ragazza proveniente dal Nord Italia porta il terzo caso di Coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che l’incubo coronavirus non sia finito a Marsala.

Dopo il ragazzo proveniente dalle Marche e un’altra ragazza dalla Lombardia, pare che sia giunta in città un’ulteriore donna che sarebbe risultata positiva al covid19.

La ragazza, di 30 anni, sarebbe tornata dal Nord Italia nei giorni scorsi e dopo il periodo di quarantena è stata sottoposta a tampone che avrebbe dunque dato esito positivo. A far sapere la notizia è stato lo stesso Sindaco Alberto Di Girolamo, medico specializzato in cardiologia, il quale ha fatto sapere alla cittadinanza che l’Asp locale avrebbe messo in quarantena i familiari e le persone con cui sono venuti a contatto i tre giovani e sta eseguendo loro il tampone.

“Nessuno di noi abbassi la guardia, non sottovalutiamo il problema. Remiamo tutti in un’unica direzione” – ha dichiarato il primo cittadino di Marsala.