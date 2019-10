Marsala, scontro auto: un morto e tre feriti

Connect on Linked in

Un uomo di 37 anni, Salvatore Nuccio, è morto a causa delle gravi ferite riportate, ieri sera, in un incidente stradale, la sua auto si è scontrata con un’altra vettura all’incrocio tra le contrade Conca e Rakalia, nell’entroterra a Nord del centro di Marsala.

Sulla Lancia Y della vittima c’erano la moglie e le due figlie di uno e due anni e mezzo. La più piccola è in gravi condizioni: nell’urto ha riportato un grave trauma con emorragia cerebrale ed è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza in un ospedale di Palermo così come l’altra bimba che ha riportato diverse fratture.

La moglie di Nuccio, anche lei con fratture multiple, è ricoverata a Marsala: ha una prognosi di 30 giorni. La Lancia di Nuccio si è scontrata con una Mercedes guidata da un uomo, S.P., 28 anni, che a quanto pare ha invaso la sua corsia, tagliandogli la strada.

La sorella dell’automobilista sulla Mercedes che non era sull’auto ha finto di essere lei alla guida. S.P. è indagato per omicidio stradale e lesioni, con l’addebito anche della fuga. Il pm Maria Melia avrebbe disposto gli esami per il test alcolimetrico e tossicologico. La sorella di S.P. rischia un procedimento penale per simulazione di reato, false dichiarazioni, e favoreggiamento.

Fonte: Ansa.it