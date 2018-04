Marsala, si scontrano 3 auto: giovane ferito in maniera grave

Connect on Linked in

Un uomo è rimasto ferito in maniera grave in un incidente stradale avvenuto a Marsala, in via Trapani.

A scontrarsi sono state 3 auto: una Lancia Musa, una Fiat Punto e un’altra auto di cui non si conosce il modello.

Il sinistro è avvenuto nei pressi del supermercato Carrefour.

Ad avere la peggio è stato il giovane che era a bordo, insieme ad altri 2 amici, della Lancia Musa.

Il ragazzo nell’impatto ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118 . Gli occupanti della terza auto, tranne la paura, sono rimasti tutti illesi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato