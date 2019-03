Marsala, uccisa Nicoletta Indelicato, la ragazza scomparsa domenica scorsa: due arresti

Print This Post

E’ stato ritrovato nelle campagne della contrada Sant’ Onofrio, a Marsala, in provincia di Trapani, il corpo di Nicoletta Indelicato.

La ragazza che, aveva 25 anni era scomparsa da casa domenica scorsa. I carabinieri della compagnia di Marsala, hanno arrestato una coppia di fidanzati Carmelo Bonetta, 34 anni e la 29enne Margareta Buffa. Per loro l’accusa è omicidio e soppressione di cadavere. A denunciare la scomparsa della 25enne erano stati i genitori.

Alla confessione della coppia di fidanzati, i militari sono arrivati dopo ore di interrogatorio e dopo aver ascoltato versioni contradditorie. Poi alla fine Margareta Buffa e Carmelo Bonetta hanno ceduto e hanno indicato il luogo dove avevano lasciato il corpo di Nicoletta. Era nella campagne in Contrada Sant’Onofrio, luogo non molto distante dall’ospedale “Paolo Borsellino”. La ricostruzione Per riprendere i fili questa brutta storia i Carabineri hanno scavato nel passato dei tre ragazzi e ma soprattutto hanno ricostruito i movimenti antecedenti alla scomparsa della 25enne.

La giovane, nata in romania e adottata con il fratello dai coniugi Indelicato, era uscita sabato sera con la sua amica Margareta Buffa, anche lei adottata, e non era tornata a casa. I genitori, avevano subito denunciato la scomparsa. Da quel momento i Carabinieri hanno iniziato a concentrare le proprie indagini proprio su Margareta e sul suo fidanzato, Carmelo Bonetta. A cedere sarebbe stata lei, l’amica, che ha raccontato come avrebbero ucciso la giovane: prima a calci, pugni poi a coltellate.

Il corpo nascosto nel portabagli, poi portato nelle campagne, dove usando la benzina gli hanno dato fuoco. Sul luogo del delitto sarebbero state trovate tracce di sangue. Motivo dell’omicidio sarebbero stati futili motivi. I profili sui social Su Facebook Nicoletta postava le sue foto sorridente con gatti e fiori, mentre Margareta pubblicava le sue pose con vestiti da modella. Nel suo ultimo post pubblico c’è un disegno che raffigura un cuore che poco a poco si trasforma in pietra.

Carmelo Bonetta sempre su Facebook ha quattro profili e si definisce “uomo che ama i valori della famiglia”.

