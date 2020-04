Sicilia, martellata in testa dopo lite condominiale: denunciato 56enne

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della polizia di stato di Palermo hanno denunciato per le lesioni personali aggravate un 56enne del posto.

A quanto pare l’uomo, in seguito ad una lite condominiale avvenuta per futili motivi, avrebbe dato un colpo di martello in testa ad un 60enne procurandogli gravi ferite alla tempia.

Una volta avvenuta l’aggressione, sul posto si sono precipitati gli operatori del 118, che hanno immediatamente trasportato la vittima al pronto soccorso dove fortunatamente pare che non si trovi in pericolo di vita, e gli agenti del locale commissariato i quali hanno svolto le procedure del caso e sequestrato il martello incriminato.