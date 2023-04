I carabinieri di Pachino, insieme alla polizia, hanno sedato una rissa scoppiata nella serata di ieri a Marzamemi, borgo marinaro molto noto a sud del Siracusano. Tra i partecipanti, diversi giovani che avrebbero fatto uso di sostanze alcoliche tali da esasperare gli animi.

I militari hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale un 18enne di Pachino, che poco prima avrebbe partecipato alla zuffa mentre gli agenti del commissariato hanno denunciato per lo stesso reato un coetaneo che aveva cercato di ostacolare l’intervento delle Forze di Polizia. Il 18enne, come disposto dai magistrato, è stato posto agli arresti domiciliari.