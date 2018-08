Connect on Linked in

Terribile schianto a Mascali, nel Giarrese, tra uno scooter e una Fiat Bravo. Nel potente impatto ad avere la peggio è stato il conducente delle due ruote, le cui condizioni sono subito apparse gravi. I sanitari del 118 hanno infatti richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato nella vicina elipista di via Simone Neri a Carrabba. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, a bordo dello scooter viaggiavano due giovani giarresi che procedevano da Mascali verso Giarre, quando, improvvisamente, vi è stata la potente collisione con la Fiat che in quel frangente da via della Contea si apprestava ad immettersi sulla Statale. La manovra avrebbe colto alla sprovvista i due giovani in sella allo scooter che si è schiantato contro la portiera della vettura. Ferito anche il passeggero del motorino: ha riportato contusioni agli arti inferiori. Il conducente dello scooter è stato invece condotto, in codice rosso, al trauma center del Cannizzaro di Catania.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/182462/mascali-in-sella-al-suo-scooter-contro-portiera-di-un-auto-giovane-in-codice-rosso.html)