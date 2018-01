Mascali, scritti pesanti insulti sulla facciata della casa del presidente del Consiglio comunale

Connect on Linked in

Un inquietante atto intimidatorio è stato perpetrato nei confronti del presidente del Consiglio Comunale di Mascali, Giuseppe Priolo. Degli ignoti infatti, hanno vandalizzato la parete esterna dell’abitazione privata del rappresentante comunale con pesanti scritte minacciose e frasi offensive.

“Presidente …, incapace, dimettiti” – è solo una degli epiteti più “lievi” scritti nei confronti di Priolo. L’incomprensibile episodio della notte scorsa è stato ovviamente denunciato ai carabinieri della Stazione di Mascali che sulla delicata vicenda hanno già avviato le indagini.

Lo stesso sindaco di Mascali Luigi Messina ha commentato il triste episodio: “Sono profondamente dispiaciuto per l’accaduto, che non rispecchia una collettività corretta e sana come quella mascalese, ma il gesto inconsulto di qualche soggetto ancora ‘malato’ di atteggiamenti e azioni riconducibili all’attività politica in consiglio.

Un gravissimo gesto che ha l’obiettivo di sovvertire una azione amministrativa improntata alla correttezza e alla trasparenza. Un atto intimidatorio offende una intera comunità che, attraverso il nostro buon governo, merita solo di crescere e dare un futuro ai propri figli”.

