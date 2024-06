I Carabinieri delle Compagnie di Messina Sud e Centro hanno intensificato i controlli nel territorio di competenza, attuando pattugliamenti e posti di controllo mirati, inclusi periodi serali e notturni.

L’obiettivo principale è il contrasto ai reati predatori, al traffico di sostanze stupefacenti e alle infrazioni al Codice della Strada.

Durante le operazioni di verifica della circolazione stradale, sono state esaminate oltre 100 autovetture e più di 150 individui, identificando molteplici violazioni al Codice della Strada, tra cui l’omesso uso di casco e cinture di sicurezza, e l’uso improprio del cellulare durante la guida. Queste condotte rappresentano un serio rischio per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Per quanto riguarda i reati stradali, sono state denunciate sette persone per guida in stato di ebbrezza alcolica o per il rifiuto di sottoporsi ai controlli per l’uso di sostanze stupefacenti.

Altri reati hanno incluso la guida senza patente e il porto abusivo di coltelli. Un individuo è stato inoltre denunciato per la violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

Nell’ambito dei controlli antidroga, un soggetto è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, trovato in possesso di oltre 30 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento.

Complessivamente, 14 persone sono state segnalate alla Prefettura, 12 delle quali per possesso di droghe leggere e pesanti per uso personale, e due per guida in stato di ebbrezza. Le sostanze sequestrate sono state inviate al R.I.S. dei Carabinieri per le necessarie analisi.