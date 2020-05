Racalmuto, maxi furto nelle campagne: depredati 60 mila euro

Connect on Linked in

Una giornata decisamente da dimenticare quella appena trascorsa nelle campagne di Racalmuto, in provincia di Agrigento.



Una banda di malfattori col volto travisato e armati di tutto punto si sarebbe infatti introdotta all’interno di un’abitazione situata in contrada Zaccanello di proprietà di 3 anziani fratelli minacciandoli di gravi ripercussioni se non gli avessero consegnato tutto ciò che di valore si celava all’interno.

Dopo aver legato e rinchiuso i pensionati, ex braccianti agricoli, in uno sgabuzzino i malviventi avrebbero dunque fatto man bassa di preziosi e contanti per un valore stimabile intorno alle 60 mila euro per poi darsi alla fuga.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri della Compagnia di Canicattì sotto la coordinazione della Procura della Repubblica di Agrigento.

Di Pietro Geremia