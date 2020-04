Agrigento, maxi rissa e inseguimenti spericolati in Città: 5 denunciati

Connect on Linked in

Un pomeriggio decisamente all’insegna dell’azione quello trascorso ad Agrigento.

In seguito ad uno spettacolare inseguimento per strade della città della Valle dei Templi i poliziotti della locale questura hanno infatti denunciato 5 giovani extracomunitari per possesso illecito di sostanze stupefacenti e violazione delle norme poste in materia di Covid-19.

Tutto sarebbe partito nella centralissima via Imera dove in seguito ad una maxi rissa sono immediatamente intervenuti gli agenti innescando così il fuggi-fuggi generale che ha portato all’inseguimento e al fermo dei protagonisti della storia.

Una volta bloccati è partita la perquisizione personale dalla quale sarebbero saltate fuori ben 18 dosi di droga pronte per lo spaccio che avrebbe così garantito ai 5 extracomunitari la denuncia presso l’autorità giudiziaria.