Sicilia, medici, infermieri e Oss a lavoro: ladri gli rubano soldi e telefoni

Non c’è mai fine alla meschinità umana. È questo quello che emerge da quanto avvenuto nei giorni scorsi negli uffici del reparto di Medicina d’urgenza del policlinico di Palermo dove una banda di malfattori avrebbe trafugato computer, telefoni e portafogli appartenenti agli operatori sanitari a lavoro.

Il fattaccio sarebbe avvenuto nella tarda serata proprio quando medici, infermieri e Oss erano impegnati a lavoro per salvare vite umane, forse troppo indaffarati nel salvare vite umane per notare che nel frattempo alcuni malfattori razziavano via quattro monitor, due computer e gran parte degli effetti personali.

Non appena accorti del fattaccio in un raro momento di pausa, ai sanitari non è rimasto altro che allertare gli uomini dell’arma dei carabinieri e sporgere formale denuncia facendocosì partire la caccia ai lestofanti.