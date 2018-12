Mega truffa a società finanziarie, tutti assolti a Caltanissetta

Print This Post

Cadono le accuse a carico di una presunta rete specializzata nelle truffe a società finanziarie.

A loro sono state addebitate, tra il 2009 al 2013, più di sessanta raggiri per oltre 165 mila euro.

Il reato associativo loro contestato è finito in una bolla di sapone. Così sono stati assolti Michele Giarratana, 42 anni, ritenuto il personaggio chiave dell’inchiesta (erano stati chiesti dal pm 9 anni di reclusione e 3.150 euro di multa); Eugenio Amico, 58 anni, Rosario Guarnaccia, 42 anni, (proposti per loro 6 i anni, 6 mesi e 500 euro di multa ciascuno) e Giuseppina Annatelli, 46 anni, per la quale l’accusa aveva chiesto l’assoluzione.

Gli imputati erano assistiti dagli avvocati Giuseppe Dacquì, Giacomo Vitello, Mariangela Randazzo, Francesco di Giovanna ed Angela Bertolino). “Il fatto non sussiste” secondo il Tribunale.

Fonte: gds.it

(http://caltanissetta.gds.it/2018/12/12/megatruffa-a-societa-finanziarie-tutti-assolti-a-caltanissetta_966902/)