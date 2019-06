Menfi, accusato di rapina aggravata nei confronti di un’agenzia assicurativa: 21enne a processo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si era presentato, pistola in pugno e volto travisato, in un’agenzia assicurativa minacciando il titolare che non ha potuto altro fare che consegnargli l’importo giornaliero pari a circa 800 euro.

Le forze dell’ordine, allertate dalla vittima, hanno avviato le indagini riuscendo, dopo un paio di giorni, ad acciuffare il ladro che era a bordo di un’auto dove i carabinieri trovarono una pistola a gas priva di tappo rosso ed un panetto di hashish. I fatti si riferiscono al maggio del 2018.

Mercoledì, 5 giugno, dopo il giudizio immediato, è iniziato il processo con la costituzione delle parti civili, presieduto dal giudice del Tribunale di Sciacca Alberto Davico.

Sul banco degli imputati, F.S. , 21enne accusato di rapina aggravata.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato