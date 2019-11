Menfi, falsa allerta meteo: Sindaca presenta una denuncia

Print This Post

Lo scorso 13 Novembre qualcuno, dopo che in diverse provincie della Sicilia era stata emessa un‘allerta meteo dalla Protezione Civile, ha ben pensato di lanciare sulla rete una falsa ordinanza, numero 58 del 13 Novembre 2019, che ha messo in allarme i cittadini menfitani cosicchè, stando a questa presunta allerta, non hanno mandato i propri figli a scuola.

Dopo questo procurato falso allarme , Marilena Mauceri, sindaca di Menfi, ha presentati un esposto denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei carabinieri affinchè possano rintracciare l’autore o gli autori di tale gesto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato