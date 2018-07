Menfi, le acque del mare si tingono di rosso: migliaia di meduse invadono la spiaggia

Connect on Linked in

Una vera e propria invasione di meduse ha visto come protagonista il mare di Menfi.

Nella mattinata di ieri infatti, le rive di Porto Palo, nota frazione del comune in provincia di Agrigento, sono diventate un vero e proprio tappeto rosso formato da migliaia di meduse giunte sulla costa per una strano quanto inspiegabile fenomeno.

Un particolare risveglio che non di certo scoraggiato alcuni bagnanti, intenti a fare lo slalom tra gli esemplari pur di trovare un po’ di frescura nell’acqua mentre altri invece invitavano gli avventori a non tuffarsi per via della pericolosità della situazione.

Di Pietro Geremia