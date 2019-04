Print This Post

Bottino da qualche centinaio di euro.

Ignoti, durante le ore notturne, si sono intrufolati all’interno dell’Istituto Comprensivo “Santi Bivona” situato in contrada Soccorso, riuscendo a portare con se materiali didattici per poi far perdere le proprie tracce.

All’apertura, i collaboratori scolastici, non hanno potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini al fine di trovare qualche traccia riconducibile ai malviventi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato