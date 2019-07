Menfi, sciame sismico lungo la notte: paura tra i residenti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una giornata decisamente da dimenticare quella di oggi per gli abitanti di Menfi, paese in provincia di Agrigento.

Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia pare che nell’arco di 12 ore la terra abbia tremato per ben 8 volte.

Nel dettaglio, dati alla mano, la prima scossa sarebbe avvenuta ieri sera intorno alle 20,57 con epicentro 6 km a est del territorio comunale di Menfi con una magnitudo di 2.4.

Successivamente sarebbero cominciate una serie di ulteriori scosse alle 21,03, con intensità di 1.4, alle 21,43 intensità di 2.2, alle 23,35 intensità di 2.1, alle 23,44 intensità di 1.3, alle 4,55 intensità di 2.0 per poi passare direttamente alla ultime due al mattino e con la precisione alle 7,55 con intensità di 1.2 e l’ultima scossa avvenuta alle 8,49 questa volta con magnitudo 2.3.

Stando ai racconti della popolazione, lo sciame sismico sarebbe stato avvertito anche nei comuni limitrofi dove gli abitanti sarebbero scesi in strada in preda al panico ma ad ora non sarebbero stati registrati danni a cose o persone.

Di Pietro Geremia