Menfi, scoppia un incendio all’interno di un’officina: ferito un 40enne

Si trovava all’interno dell’officina del cugino intento ad aggiustare un’auto, quando improvvisamente divampa un incendio che lo ferisce alle gambe.

L’uomo, subito dopo aver visto partire le fiamme, ha tentato di uscire il mezzo dall’officina ma l’auto, a metano, è stata avvolta completamente dal fuoco provocandogli delle ustioni di secondo grado agli arti inferiori.



La vittima è stata trasportata all’ospedale di Castelvetrano dove i medici ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo.

Per fortuna non versa in gravi condizioni.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato