Menfi, Sindaco e volontari ripuliscono la spiaggia

Un weekend all’insegna dell’ecologia è appena trascorso a Menfi, in provincia di Agrigento.

Il primo cittadino Marilena Mauceri, insieme all’assessore all’Ambiente Ludovico Viviani, la giunta, agenti della polizia locale, dipendenti comunali, operatori Aro e circa un centinaio di volontari infatti, hanno

trascorso l’intera giornata di ieri a ripulire la spiaggia delle Giache Bianche a Bertolino: quasi 3 chilometri di costa ripuliti a fondo da rifiuti di ogni genere abbandonati nel tempo da individui tutt’altro che civili. Alla fine della giornata non è stato di certo magro il bottino con ben 100 sacchi di spazzatura differenziata raccolti in poche ore ed un’itero tratto di costa ripulito a fondo e pronto per la balneazione sicura ed ecologica.

Di Pietro Geremia