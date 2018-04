Messina, 19enne travolge pedone con la propria auto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un Pasqua di certo da dimenticare per i protagonisti di un bruttissimo incedente avvenuto nei giorni scorsi a Messina.

Mentre stava tranquillamente attraversando la strada, un pedone 32enne è stato infatti investito in via Cesare Battisti, all’incrocio con via San Filippo Bianchi da un’auto guidata da un 19enne.

Subito dopo il sinistro, l’uomo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118 i quali l’hanno subito trasportato al Policlinico di Messina.

Visto la grave botta presa, lo sfortunato 32enne si trova adesso in coma con prognosi riservata. Il ragazzo 19enne intanto è stato iscritto nel registro degli indagati da parte della procura di Messina, mentre la sezione infortunistica della Polizia Municipale sta ricostruendo le dinamiche dell’incidente.

Di Pietro Geremia