Messina, 23enne ubriaco e senza patente tampona e aggredisce ragazza

Un fine settimana da dimenticare quello appena trascorso per una ragazza originaria di Messina. A quanto pare infatti, la giovane donna alla guida di un’utilitaria insieme ad una sua amica, verso le 4 del mattino è stata tamponata da un 23enne ubriaco e senza patente a bordo di una smart. Sceso dalla sua autovettura il giovane ha iniziato ad andare improvvisamente in escandescenza e, mentre la passeggera dell’auto tamponata stava scattando alcune fotografie con il suo cellulare per documentare l’incidente, l’ha aggredita afferrandola per i capelli facendola cadere per terra. In seguito alla brutale aggressione, il giovane si è dato alla macchia mentre le vittime hanno allertato i carabinieri i quali si sono messi immediatamente alla ricerca del fuggiasco che, al fine di allontanare da sé la responsabilità dell’aggressione, ha effettuato una telefonata al 112 per denunciare falsamente il furto della sua autovettura. Una volta smascherato, i militari hanno accertato l’assenza non solo della patente di guida ma persino di una polizza assicurativa sul veicolo, denunciandolo così alla Procura della Repubblica di Messina per i reati di violenza privata, lesioni personali, simulazione di reato e guida in stato di ebbrezza.

Di Pietro Geremia