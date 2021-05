Nel tardo pomeriggio di ieri, in zona sud della città di Messina, i poliziotti delle Volanti hanno arrestato, in flagranza di reato, un quarantenne messinese, con precedenti penali per furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale e stupefacenti, ritenuto responsabile di rapina aggravata ai danni di un’anziana.

L’uomo, dopo avere avvicinato la donna, che era appena uscita di casa per recarsi al supermercato, la rapinava del borsellino che teneva in mano, sbattendola contro un cancello e dandosi successivamente alla fuga.

Sul posto un agente di Polizia libero dal servizio, attirato dalle urla della vittima che chiedeva aiuto, ha notato il quarantenne fuggire e intuendo che lo stesso avesse consumato un reato, lo inseguiva intimandogli di fermarsi.

Il malvivente veniva, poco dopo, bloccato ed arrestato, unitamente ad una volante sopraggiunta prontamente. La refurtiva recuperata è stata restituita all’anziana vittima.Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato ristretto ai domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.