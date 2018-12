Messina, adolescenti hanno una lite: 15enne viene accoltellato al volto

Connect on Linked in

Poteva trasformarsi in una tragedia una banale lite tra ragazzini avvenuta a Messina lo scorso Sabato in centro città.

A quanto pare infatti proprio nella sera di inizio weekend al volto da un coetaneo.

Nel dettaglio, il giovane sarebbe uscito tranquillamente da un locale sito in via Cesare Battisti con altri quattro amici quando, ad un certo punto, avrebbe avuto un diverbio con un ragazzo che era con altre persone. Nel giro di pochi minuti il diverbio si sarebbe dunque trasformato in una vera e propria rissa dove l’aggressore avrebbe quindi estratto un coltello dalla tasca colpendo il quindicenne in pieno volto.

Una volta sedata la rissa e calmati gli animi, sono stati chiamati i soccorritori del 118 i quali hanno immediatamente trasportato il giovane presso in nosocomio dove i medici hanno curato le ferite giudicandole guaribili in 10 giorni.

Sul caso indagano gli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia