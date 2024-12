Continuano a registrarsi episodi di truffa ai danni di anziani nella provincia di Messina. Tra i metodi più utilizzati dai malviventi spiccano la cosiddetta “truffa del finto Carabiniere” e quella del “finto avvocato”, che fanno leva sulla paura e sulla buona fede delle vittime.

Le modalità dei raggiri

I truffatori, spacciandosi per Carabinieri o avvocati, contattano telefonicamente le vittime, spesso tramite utenze fisse o cellulari, sostenendo che un familiare è coinvolto in un incidente stradale o in una vicenda giudiziaria. Per risolvere l’emergenza, chiedono con urgenza il pagamento di somme di denaro o la consegna di gioielli come risarcimento o cauzione.

Dopo la telefonata, un complice si presenta direttamente a casa della vittima, fingendosi collaboratore della persona con cui si era precedentemente parlato, per ritirare i beni richiesti.

La nuova variante della truffa: i bonifici bancari

Recentemente, è emersa una nuova modalità di raggiro: i falsi Carabinieri avvisano telefonicamente le vittime del presunto hackeraggio dei loro conti correnti o di un imminente rischio di prelievo fraudolento. Spaventate, le persone procedono a effettuare bonifici bancari, spesso per decine di migliaia di euro, verso codici IBAN forniti dai truffatori.

Per rendere più credibile l’inganno, i malviventi utilizzano applicazioni che modificano il numero di telefono chiamante, facendo apparire numeri appartenenti a Stazioni dei Carabinieri o istituti bancari.

Chi sono le vittime

Le truffe hanno interessato sia la città di Messina che i piccoli centri delle aree ionica e tirrenica, colpendo principalmente persone over 70, ma in alcuni casi anche giovani adulti intorno ai 30 anni.

L’importanza della prevenzione: i consigli dei Carabinieri

Le forze dell’ordine ribadiscono che Carabinieri, Polizia e altre istituzioni non chiedono mai denaro, preziosi o bonifici bancari ai cittadini. In caso di richieste di questo tipo, è fondamentale:

Diffidare immediatamente e interrompere la telefonata. Contattare subito il 112 per segnalare l’accaduto. In caso di truffa già consumata, fornire una descrizione dei responsabili e di eventuali veicoli utilizzati.

Quest’anno, grazie a segnalazioni tempestive, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno arrestato 6 persone in flagranza di reato, bloccate subito dopo aver truffato le vittime.

La campagna di sensibilizzazione

Il Comando Provinciale di Messina ha avviato una serie di iniziative per informare e proteggere la popolazione. Tra queste:

Incontri pubblici organizzati nei luoghi di ritrovo per anziani, durante i quali vengono spiegate le modalità operative dei truffatori.

organizzati nei luoghi di ritrovo per anziani, durante i quali vengono spiegate le modalità operative dei truffatori. Distribuzione di volantini informativi attraverso le pattuglie, nei punti frequentati dalle fasce più vulnerabili della popolazione.

attraverso le pattuglie, nei punti frequentati dalle fasce più vulnerabili della popolazione. Indagini mirate e maggiore presenza sul territorio per garantire interventi immediati e contrastare i reati.

Un appello alla comunità

La collaborazione dei cittadini è essenziale. Segnalare tempestivamente sospetti o episodi di truffa può fare la differenza, aiutando le forze dell’ordine a prevenire ulteriori inganni e a tutelare i più fragili.