Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Drammatico incidente stradale. Fabio Cardella si trovava a bordo della sua Fiat Panda lungo l’autostrada A18 all’uscita della galleria Sant’Antonio quando, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato contro autocisterna andando a sbattere poi sul guardrail.

Nel violento impatto l’uomo è morto sul colpo. All’interno della galleria si è creato un tamponamento a catena che ha causato il ferimento di quattro persone curate sul posto dai soccorsi del 118.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato