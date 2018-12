Messina, avviato lo sgombero del mercatino delle pulci

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Il sindaco Cateno De Luca ha avviato le procedure di sgombero coatto dello storico mercatino delle pulci nel viale Europa basso, a Messina.

La rimozione inizierà dopo Natale, proprio al termine dell’’ultimatum di cinque giorni concessi sabato scorso dall’amministrazione agli ambulanti col fine di liberare spontaneamente l’area e trasferirsi nei nuovi box appositamente attrezzati siti in via Campo delle Vettovaglie.

“Procederemo con lo sgombero e le multe. Quella strada va liberata urgentemente per fare posti ai cantieri per la realizzazione della nuova via del mare” – ha commentato il sindaco De Luca.

Di Pietro Geremia