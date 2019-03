Messina, beccati furbetti del cartellino: 5 i denunciati

Connect on Linked in

Gli uomini della Guardia di Finanza di Messina hanno denunciato nella giornata di ieri 5 furbetti del cartellino’del Comune di Torregrotta per truffa ai danni dello Stato.

Stando alle indagini delle fiamme gialle, che si sono avvalse dell’uso di telecamere collocate agli ingressi dell’Ente Pubblico, pare che i dipendenti comunali nonostante risultassero formalmente in servizio, arrivavano in ritardo, andavano via in anticipo dal posto di lavoro o uscivano per dedicarsi a faccende personali.

L’operazione ribattezzata ‘Free work’ e diretta dalla Procura di Messina, ha dunque stanato i furbetti che uscivano tranquillamente dai propri uffici causando così un rallentamento nell’espletamento delle pratiche.