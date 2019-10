Messina, blitz in centro: scovata casa a luci rosse

Print This Post

Una scoperta a luci rosse è stata messa a segno da parte degli uomini della polizia di stato di Messina nei giorni scorsi.

In seguito a dei solerti controlli serali posti in essere nel centro cittadino, ed in particolare nei luoghi della Movida messinese, gli agenti avrebbero scoperto una vero e proprio postribolo gestito da alcune colombiane.

Una volta all’interno dell’edificio dunque i poliziotti avrebbero individuato la somma di 600 euro, probabilmente derivante dall’attività di meretricio, nonché un quantitativo di marijuana.