Messina, branco aggredisce a bastonate panettieri: arrestati i colpevoli

Connect on Linked in

Sono finiti dietro le sbarre i quattro giovani responsabili di una brutale aggressione subita da due panettieri a causa della quale la più giovane delle vittime ha subito gravissime lesioni, probabilmente permanenti.

L’arresto del branco è stato eseguito da parte degli uomini dell’Arma dei carabinieri di Messina dietro ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip su richiesta della Procura della Repubblica in

seguito alle indagini che hanno permesso di accertare come i quattro abbiano aggredito, a seguito di una discussione, le due vittime, padre e figlio, panettieri di Giardini Naxos picchiandoli ripetutamente con estrema violenza, anche con l’uso di un bastone.

La discussione, pare che sia iniziata per via del fatto che uno degli aggressori abbia acceso uno spinello all’interno della panetteria. Alla protesta del giovane titolare, è partito dapprima lo scontro verbale per poi degenerare in una vera e propria rissa che ha fatto riportare alle vittime delle gravissime lesioni.

Di Pietro Geremia